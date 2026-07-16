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Регион
16 июля, 17:57

МИД РФ выразил озабоченность из-за дрейфа Сеула в сторону НАТО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия выразила серьёзную обеспокоенность углублением военных связей Южной Кореи с НАТО. Поводом для заявлений стала встреча замглавы МИД РФ Андрея Руденко с послом Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.

В ведомстве отметили тревожный дрейф Сеула в сторону Североатлантического альянса. Речь идёт о практических шагах азиатской страны по наращиванию военного и военно-технического партнёрства.

Москва указала на недопустимость превращения государства в фактического соучастника перевооружения сил военно-политического блока. По мнению российской стороны, НАТО открыто провозгласило подготовку к конфликту.

На Смоленской площади подчеркнули, что такие действия несут угрозу безопасности РФ. Последствия текущего курса могут оказаться весьма серьезными для двусторонних отношений.

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Российский дипломат прямо донёс эту позицию до представителя Сеула. В МИД акцентировали: процесс качественного и количественного усиления блока не должен подпитываться ресурсами из Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Никита Никонов
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