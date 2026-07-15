«У меня теперь нет дома»: Президент Южной Кореи продал квартиру и остался без жилья

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал единственную квартиру и заявил, что остался без собственного дома. Информацию распространило агентство Рёнхап.

Глава государства признался в этом на заседании кабинета министров, посвящённом жилищной политике. По данным агентства, недвижимость в городе Соннам неподалёку от Сеула была выставлена на продажу ещё в феврале. Таким шагом президент рассчитывал укрепить доверие населения к правительственным мерам по стабилизации рынка.

«У меня теперь нет дома», — сказал Ли Чжэ Мен.

Сейчас южнокорейские власти стимулируют собственников, не проживающих в своих объектах, быстрее продавать их, а не придерживать ради инвестиций и спекуляций. Целью называется расширение доступного жилого фонда и искоренение практики содержания пустующих квартир, которая негативно сказывается на ценообразовании.

Квартира площадью 164 квадратных метра находилась в совместной собственности Ли Чжэ Мена и его супруги, первой леди Ким Хэ Ген, с 1998 года. Как уточняет газета «Чосон ильбо», объект был продан именно за ту сумму, которую изначально назначил президент, — 2,9 миллиарда вон, что составляет примерно 1,9 миллиона долларов США. На данный момент уже заключён предварительный договор, а основной планируется подписать в ближайшие дни. Сам Ли Чжэ Мен с женой живут в официальной президентской резиденции в сеульском районе Ханнамдон.

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