Шарапова решила продать роскошный дом в США

Дом бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой в Манхэттен-Бич штате Калифорния выставлен на продажу. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как сообщает издание, российская теннисистка выставила на продажу свой дом с видом на океан за 24,9 миллиона долларов. Здание построено по индивидуальному проекту. На данных шаг спортсменка решилась, как утверждается, из-за желания больше времени проводить на европейском континенте.