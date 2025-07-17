Шарапова решила продать роскошный дом в США
WSJ: Шарапова выставила дом в Манхэттен-Бич на продажу за $25 млн
Мария Шарапова. Обложка © ТАСС / EPA / ERIC THAYER
Дом бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой в Манхэттен-Бич штате Калифорния выставлен на продажу. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Как сообщает издание, российская теннисистка выставила на продажу свой дом с видом на океан за 24,9 миллиона долларов. Здание построено по индивидуальному проекту. На данных шаг спортсменка решилась, как утверждается, из-за желания больше времени проводить на европейском континенте.
А ранее в Британии выставляли на продажу участок, где жил и творил Стэнли Кубрик. Международное агентство недвижимости оценило стоимость этого объекта примерно в 9 миллионов долларов.