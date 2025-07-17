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17 июля, 12:05

Шарапова решила продать роскошный дом в США

WSJ: Шарапова выставила дом в Манхэттен-Бич на продажу за $25 млн

Мария Шарапова. Обложка © ТАСС / EPA / ERIC THAYER

Мария Шарапова. Обложка © ТАСС / EPA / ERIC THAYER

Дом бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой в Манхэттен-Бич штате Калифорния выставлен на продажу. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как сообщает издание, российская теннисистка выставила на продажу свой дом с видом на океан за 24,9 миллиона долларов. Здание построено по индивидуальному проекту. На данных шаг спортсменка решилась, как утверждается, из-за желания больше времени проводить на европейском континенте.

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А ранее в Британии выставляли на продажу участок, где жил и творил Стэнли Кубрик. Международное агентство недвижимости оценило стоимость этого объекта примерно в 9 миллионов долларов.

Мария Любицкая
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