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29 июля, 20:54

Трамп: Удары по базам США не заставят завершить войну против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что не намерен завершать военную операцию против Ирана из-за ударов Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке.

«Я не усматриваю такого (сценария. — Прим. Life.ru). Буду ли я всегда наносить ответный удар? В сущности, да», — заявил республиканец.

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Ранее президент США допустил новые удары по Ирану. При этом американский лидер заявил, что Вашингтон продолжает выяснять возможность заключения договорённости с Тегераном. Хозяин Белого дома предупредил, что при отсутствии соглашения Соединённые Штаты могут нанести по Ирану мощные удары. Конкретные сроки и возможные цели американский президент не назвал.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

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Алена Пенчугина
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