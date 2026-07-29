Трамп: США готовы ударить по Ирану, но выясняют, возможна ли договорённость

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены нанести очередные сокрушительные удары по Ирану. В то же время глава Белого дома не исключил возможности достижения договорённости между Вашингтоном и Тегераном.

«Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договорённость. Но мы будем наносить по ним очень мощные удары», — заявил республиканец, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Накануне американский лидер заявил, что переговоры США и Ирана проходят в дружественной обстановке. Республиканец связал начало переговоров с возобновлением американских ударов по Ирану. По его мнению, без жёстких действий со стороны Вашингтона Тегеран не согласился бы на диалог.