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29 июля, 20:01

Трамп: США готовы ударить по Ирану, но выясняют, возможна ли договорённость

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены нанести очередные сокрушительные удары по Ирану. В то же время глава Белого дома не исключил возможности достижения договорённости между Вашингтоном и Тегераном.

«Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договорённость. Но мы будем наносить по ним очень мощные удары», — заявил республиканец, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Иран запросил переговоры с США, утверждает Трамп
Иран запросил переговоры с США, утверждает Трамп

Накануне американский лидер заявил, что переговоры США и Ирана проходят в дружественной обстановке. Республиканец связал начало переговоров с возобновлением американских ударов по Ирану. По его мнению, без жёстких действий со стороны Вашингтона Тегеран не согласился бы на диалог.

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Виталий Приходько
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