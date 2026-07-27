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27 июля, 16:54

Иран запросил переговоры с США, утверждает Трамп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mark reinstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран напрямую и через посредников попросил о встрече с американской стороной. Он подтвердил готовность провести переговоры для возможного заключения сделки.

«Они попросили о встрече через посредников и напрямую, и мы встретимся, и, знаете, из этого может выйти кое-что хорошее», — сказал Трамп журналистам.

По его словам, Вашингтон и Тегеран ведут хорошие переговоры, есть высокий шанс на результат. В случае провала США вернутся к ударам по Ирану.

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Напомним, ранее Трамп отдал приказ приостановить авиаудары по территории Ирана, которые продолжались почти две недели. Официально власти объяснили данное решение ходом дипломатических переговоров. В Тегеране проходят консультации при посредничестве Омана.

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Наталья Демьянова
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