Трампу предложили три пути по Ирану: жёсткий, мягкий и по-американски

Администрация Дональда Трампа прорабатывает три сценария действий в отношении Ирана. Об этом пишет The New York Times. Первый предполагает усиление военного давления, второй — ужесточение санкционной политики, а третий — дипломатический выход из конфликта с фиксацией победы США.

По информации издания, эти стратегии обсуждались президентом с ключевыми советниками, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, главу Пентагона Пита Хегсета и других высокопоставленных чиновников.

По данным NYT, пятимесячная кампания США против Ирана не принесла ожидаемых результатов, в частности, не удалось добиться смены режима в Тегеране силовым путём. Конфликт резко обострился 8 июля, когда США нанесли удары по Ирану в ответ на инцидент в Ормузском проливе, что привело к отмене перемирия. Иран ответил атаками на базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. Стороны прекратили взаимные обстрелы 24 июля.

Напомним, ранее Трамп отдал приказ приостановить авиаудары по территории Ирана, которые продолжались почти две недели. Официально власти объяснили данное решение ходом дипломатических переговоров. В Тегеране проходят консультации при посредничестве Омана.