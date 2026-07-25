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25 июля, 19:34

Трамп приостановил авиаудары по Ирану после двух недель атак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить авиаудары по Ирану, которые велись почти две недели. Как отмечает Axios, этот шаг был сделан на фоне дипломатических переговоров при посредничестве Омана в Тегеране.

Американский лидер подчеркнул, что несмотря на подготовленный план новой серии атак, военные получили указание воздержаться. По данным издания, решение Трампа может свидетельствовать о готовности администрации к дипломатическому урегулированию и о достижении предела эффективности военной операции.

«Данный шаг создаёт условия для переговоров и показывает, что текущий масштаб военных действий достиг своего предела», – отмечает Axios.

Американское командование при этом продолжает разрабатывать сценарии по увеличению масштаба атак, если дипломатические усилия не приведут к результату.

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Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о доверии Владимиру Путину и Си Цзиньпину в вопросе поставок оружия Ирану. Президент США подчеркнул, что верит словам лидеров России и Китая, когда они утверждают, что не снабжают Тегеран оружием. По его мнению, нынешняя стратегия Вашингтона ведёт либо к эскалации, либо к переговорам, а Москва и Пекин помогают удерживать ситуацию под контролем.

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Юния Ларсон
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