Трамп приостановил авиаудары по Ирану после двух недель атак

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить авиаудары по Ирану, которые велись почти две недели. Как отмечает Axios, этот шаг был сделан на фоне дипломатических переговоров при посредничестве Омана в Тегеране.

Американский лидер подчеркнул, что несмотря на подготовленный план новой серии атак, военные получили указание воздержаться. По данным издания, решение Трампа может свидетельствовать о готовности администрации к дипломатическому урегулированию и о достижении предела эффективности военной операции.

«Данный шаг создаёт условия для переговоров и показывает, что текущий масштаб военных действий достиг своего предела», – отмечает Axios.

Американское командование при этом продолжает разрабатывать сценарии по увеличению масштаба атак, если дипломатические усилия не приведут к результату.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о доверии Владимиру Путину и Си Цзиньпину в вопросе поставок оружия Ирану. Президент США подчеркнул, что верит словам лидеров России и Китая, когда они утверждают, что не снабжают Тегеран оружием. По его мнению, нынешняя стратегия Вашингтона ведёт либо к эскалации, либо к переговорам, а Москва и Пекин помогают удерживать ситуацию под контролем.