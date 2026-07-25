У США заканчиваются деньги на войну с Ираном, а Трамп проявляет инертность

Американская администрация столкнулась с острой нехваткой денег для ведения военных действий против Ирана. Источники агентства Bloomberg заявляют, что государственные расходы растут, а конгрессмены не спешат одобрять новые финансовые вливания. Из-за этого бюджет военной кампании рискует полностью исчерпаться.

«Есть вопросы, как оплачивать войну, поскольку принятие дополнительного пакета мер по финансированию практически застопорилось в Конгрессе», — указано в публикации.

Команда Дональда Трампа активно ищет способы покрыть расходы на операцию. При этом сам американский лидер не проявляет особой инициативы. Источники утверждают, что президент не пытается убедить законодателей поддержать увеличение бюджета.