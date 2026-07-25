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25 июля, 01:54

У США заканчиваются деньги на войну с Ираном, а Трамп проявляет инертность

Bloomberg: США не хватает денег на военную кампанию против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf

Американская администрация столкнулась с острой нехваткой денег для ведения военных действий против Ирана. Источники агентства Bloomberg заявляют, что государственные расходы растут, а конгрессмены не спешат одобрять новые финансовые вливания. Из-за этого бюджет военной кампании рискует полностью исчерпаться.

«Есть вопросы, как оплачивать войну, поскольку принятие дополнительного пакета мер по финансированию практически застопорилось в Конгрессе», — указано в публикации.

Команда Дональда Трампа активно ищет способы покрыть расходы на операцию. При этом сам американский лидер не проявляет особой инициативы. Источники утверждают, что президент не пытается убедить законодателей поддержать увеличение бюджета.

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Ранее Life.ru писал, что Сенат должен рассмотреть документ с оборонным бюджетом. До этого Палата представителей уже одобрила выделение 1,15 триллиона долларов на нужды национальной безопасности в 2027 году. Теперь республиканцам необходимо заручиться поддержкой минимум 60 сенаторов. В текущем составе Конгресса собрать такое количество голосов совсем не просто.

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Лия Мурадьян
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