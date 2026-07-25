У США заканчиваются деньги на войну с Ираном, а Трамп проявляет инертность
Bloomberg: США не хватает денег на военную кампанию против Ирана
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Американская администрация столкнулась с острой нехваткой денег для ведения военных действий против Ирана. Источники агентства Bloomberg заявляют, что государственные расходы растут, а конгрессмены не спешат одобрять новые финансовые вливания. Из-за этого бюджет военной кампании рискует полностью исчерпаться.
«Есть вопросы, как оплачивать войну, поскольку принятие дополнительного пакета мер по финансированию практически застопорилось в Конгрессе», — указано в публикации.
Команда Дональда Трампа активно ищет способы покрыть расходы на операцию. При этом сам американский лидер не проявляет особой инициативы. Источники утверждают, что президент не пытается убедить законодателей поддержать увеличение бюджета.
Ранее Life.ru писал, что Сенат должен рассмотреть документ с оборонным бюджетом. До этого Палата представителей уже одобрила выделение 1,15 триллиона долларов на нужды национальной безопасности в 2027 году. Теперь республиканцам необходимо заручиться поддержкой минимум 60 сенаторов. В текущем составе Конгресса собрать такое количество голосов совсем не просто.
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