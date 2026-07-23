Палата представителей США одобрила военный бюджет на $1,15 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила крупный оборонный пакет, в котором заложены $1,15 трлн на нужды национальной безопасности в 2027 году. Документ поддержали 216 конгрессменов, 212 выступили против. Трансляция велась телеканалом C-SPAN.

Теперь инициативу должен рассмотреть Сенат. Если там её тоже одобрят, законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Однако путь к финальному утверждению может оказаться непростым: республиканцам придётся искать поддержку как минимум 60 сенаторов, а это в нынешней конфигурации Конгресса совсем не гарантировано.

Традиционно двухпартийный оборонный документ в этот раз превратился в поле политического спора. Демократы раскритиковали рост расходов Пентагона на фоне попыток республиканцев урезать финансирование ряда других программ. Возражения вызвали и социальные поправки, включённые в пакет. Среди них — ограничение на оплату гендерно-ориентированной медицинской помощи в системе военного страхования TRICARE. Кроме того, в документ внесены положения, смягчающие порядок, по которому военнослужащие могут хранить личное оружие на базах.

Законопроект также предусматривает повышение денежного довольствия военных в следующем году на 5–7% — в зависимости от звания. Для сторонников инициативы это должно стать частью более широкого курса на укрепление армии и оборонной промышленности. Ещё одним фактором, усилившим раскол, стало присоединение к оборонному пакету положений из инициативы Дональда Трампа по реформе выборов.

Председатель комитета Палаты представителей по вооружённым силам Майк Роджерс заявил, что США необходимо компенсировать годы недофинансирования армии и оборонного производства. Демократ Адам Смит, напротив, назвал запрашиваемый объём трат чрезмерным и связал его с отдельными расходами на военную кампанию против Ирана, а также с наращиванием запасов вооружений.

Параллельно Палата представителей одобрила ещё одну инициативу с ассигнованиями на $95 млрд. Из этой суммы $73 млрд предлагается направить на финансирование операции против Ирана. Этот документ тоже отправлен в Сенат, где его ждёт отдельное рассмотрение.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Сенату США необходимо направлять дополнительные бюджетные средства американским вооружённым силам, а не Вооружённым силам Украины. По его словам, законодатели должны считать потребности американцев более важным приоритетом, чем поддержку Украины. Хегсет напомнил, что Киев уже получил пять дополнительных пакетов военной помощи. Администрация в итоге отказалась от передачи Украине дополнительной военной помощи в размере $400 млн, несмотря на то что эти средства были одобрены Конгрессом.