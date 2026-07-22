Хегсет призвал Конгресс финансировать армию США вместо ВСУ

Конгрессу США следует направлять дополнительные бюджетные средства американским вооружённым силам, а не Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, законодатели должны считать потребности американцев более важным приоритетом, чем поддержку Украины. Хегсет напомнил, что Киев уже получил пять дополнительных пакетов военной помощи.

Глава Пентагона также раскритиковал отношение законодателей к финансированию собственных войск. Он отметил, что американские военные сталкиваются с угрозами, однако выделение им средств становится предметом партийных споров.

«Это лицемерие», — заявил Хегсет.

Ранее сообщалось, что администрация США решила не предоставлять Украине дополнительную военную помощь на 400 млн долларов, хотя Конгресс уже одобрил эти средства. Об этом рассказал сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин. По его данным, Белый дом уведомил законодателей, что деньги останутся недоступными до вступления в должность следующего президента. Глава Комитета начальников штабов американских вооружённых сил Дэн Кейн сообщил, что ничего не знал об этом решении. Расходование средств запланировали на 2029 финансовый год, поэтому вопрос должен будет рассмотреть следующий глава Белого дома.