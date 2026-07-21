США приняли решение не предоставлять Киеву военную помощь на $400 млн
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Администрация США отказалась от передачи Украине дополнительной военной помощи в размере $400 млн, несмотря на то что эти средства были одобрены Конгрессом. Об этом сообщил сенатор Дик Дурбин (демократ, штат Иллинойс).
В ходе слушаний в комитете по ассигнованиям верхней палаты Конгресса Дурбин поинтересовался у председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Дэна Кейна, известно ли тому, что администрация уведомила законодателей о недоступности выделенных средств вплоть до вступления в должность следующего президента. Кейн ответил, что ему об этом ничего не известно. Дурбин возразил, что это соответствует действительности, и добавил, что, согласно плану платежей, расходование этих средств запланировано на 2029 финансовый год, а значит, соответствующее решение предстоит принять новому главе Белого дома вне зависимости от того, кто им станет. В слушаниях также принимает участие военный министр США Пит Хегсет.
Ранее Международный валютный фонд одобрил новый транш финансовой помощи для Украины. Сумма выплаты в рамках текущей кредитной программы составит 690 миллионов долларов. Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор того, как Киев выполняет условия 48-месячной программы расширенного финансирования.
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