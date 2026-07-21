МВФ одобрил новый транш для Украины на сумму $690 миллионов

Международный валютный фонд одобрил новый транш финансовой помощи для Украины. Сумма выплаты в рамках текущей кредитной программы составит 690 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба организации. Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор того, как Киев выполняет условия 48-месячной программы расширенного финансирования.

«Это даёт возможность немедленного выделения очередного транша в размере 503 миллионов специальных прав заимствования, или около 690 миллионов долларов», — отметили в фонде.

Эксперты оценивают результаты Украины в рамках этой программы как удовлетворительные. Киев выполнил все количественные критерии эффективности к концу марта. При этом реализацию некоторых структурных реформ отложили на более поздний срок.

Ранее Международный валютный фонд задержал перевод очередного кредитного транша Украине. Согласно графику программы помощи, эти деньги должны были поступить в Киев ещё 1 июня.