МВФ более чем на месяц задержал плановый транш кредита Украине

Международный валютный фонд (МВФ) задерживает перевод Украине очередного кредитного транша почти на 700 миллионов долларов. По графику программы помощи эти деньги должны были поступить Киеву ещё 1 июня, сообщает РИА «Новости».

Директор по коммуникациям фонда Джули Козак заявила, что руководство намерено рассмотреть вопрос о выделении средств в ближайшие недели. Ровно такую же формулировку она уже использовала двумя неделями ранее, из-за чего новых сроков по-прежнему нет. График программы помощи показывает, что перечисление средств Киеву было запланировано на начало лета. Следовательно, задержка уже превысила месяц и напрямую зависит от решения руководства фонда.

Тем временем страны НАТО обязались выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году. Средства пойдут на закупку военной техники, гуманитарную помощь и образовательные программы. Союзники намерены поддерживать Украину на аналогичном уровне как минимум до 2027 года. Помощь может включать уже анонсированные программы, а не только новые средства. В общую сумму войдут часть кредита ЕС на оборонные расходы, а также обязательства европейских стран НАТО и Канады.