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9 июля, 20:03

МВФ более чем на месяц задержал плановый транш кредита Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

Международный валютный фонд (МВФ) задерживает перевод Украине очередного кредитного транша почти на 700 миллионов долларов. По графику программы помощи эти деньги должны были поступить Киеву ещё 1 июня, сообщает РИА «Новости».

Директор по коммуникациям фонда Джули Козак заявила, что руководство намерено рассмотреть вопрос о выделении средств в ближайшие недели. Ровно такую же формулировку она уже использовала двумя неделями ранее, из-за чего новых сроков по-прежнему нет. График программы помощи показывает, что перечисление средств Киеву было запланировано на начало лета. Следовательно, задержка уже превысила месяц и напрямую зависит от решения руководства фонда.

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Тем временем страны НАТО обязались выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году. Средства пойдут на закупку военной техники, гуманитарную помощь и образовательные программы. Союзники намерены поддерживать Украину на аналогичном уровне как минимум до 2027 года. Помощь может включать уже анонсированные программы, а не только новые средства. В общую сумму войдут часть кредита ЕС на оборонные расходы, а также обязательства европейских стран НАТО и Канады.

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Тимур Хингеев
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