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7 июля, 10:39

Нидерланды заявили о достижении предела в военной помощи Киеву: Мы сделали всё

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Нидерланды уведомили о невозможности оказывать Киеву дополнительную прямую военную поддержку. Соответствующее заявление глава оборонного ведомства страны сделала в беседе с Bloomberg на полях саммита НАТО.

Министр Дилан Йешилгёз-Зегериус объяснила позицию государства исчерпанием собственных резервов. По её словам, Гаага теперь сосредоточится на том, чтобы призывать союзников активнее включаться в процесс.

Руководитель военного ведомства подчеркнула, что королевство уже предоставило очень многое. «Мы достигли своего предела», — лаконично ответила она на вопрос о перспективах новых поставок зенитных ракетных комплексов Patriot.

Правительственная статистика свидетельствует, что общий объём запланированной и уже оказанной поддержки достигает €25,9 млрд. Из этой суммы €20,7 млрд приходится на военную сферу, а €5,1 млрд направлены на невоенные нужды.

Фактические траты Нидерландов на вооружение для украинской стороны на данный момент составили €9,1 млрд. Власти также заложили в бюджет ещё €11,6 млрд на аналогичные цели в период с 2026 по 2031 год.

Ранее в СМИ проходила информация о масштабных финансовых запросах Киева. Сообщалось, что украинский министр обороны Михаил Фёдоров оценил совокупную потребность в средствах на оборону в 2026 году примерно в €136 млрд, в то время как собственный бюджет покрывает лишь около €53 млрд.

На этом фоне европейские участники Североатлантического альянса и Канада готовятся объявить о крупных обязательствах. Дипломатические источники утверждают, что речь может идти о сумме в €140 млрд на 2026 и 2027 годы.

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Помимо этого, весной страны Евросоюза одобрили выделение Украине кредита на €90 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточняла, что первый транш в размере €45 млрд поступит уже в текущем году, причём две трети этих денег предназначены для оборонных расходов и производства беспилотников.

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Никита Никонов
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