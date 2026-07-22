Война с Ираном пробила дыру в бюджете США: Во сколько Вашингтону обошёлся конфликт

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что кампания против Ирана уже стоила ведомству 37,5 миллиарда долларов. При этом, как сообщает NBC News, внутренние расчёты Пентагона показывают куда более крупные цифры — от 80 до 100 миллиардов, если считать восстановление баз, замену техники и пополнение арсеналов.

Выступая в сенате, Хегсет вместе с председателем Объединённого комитета начальников штабов Дэном Кейном пытался согласовать дополнительное вливание на 2026 финансовый год в размере 67 миллиардов. Глава военного ведомства объяснил, что этот запрос является экстренным и жизненно необходимым для покрытия самых острых нужд. В США этот отчётный период стартовал 1 октября 2025-го, и планово Пентагон уже получил около одного триллиона.

Глава ведомства уточнил, что 21 миллиард направят на боеготовность — довольствие служащим, замену машин и поддержку развёрнутых сил. Еще 46 миллиардов запланированы на наращивание мощи: расширение выпуска высокоточных боеприпасов, гиперзвукового оружия, средств против дронов, а также на цифровое и космическое превосходство. Хегсет предупредил, что без этих ресурсов наступит критический дефицит, который поставит под угрозу даже базовые выплаты личному составу.

Когда сенатор-республиканец спросил, хватит ли этих ассигнований для выполнения задачи, генерал Кейн ответил уклончиво. Он пояснил, что не может назвать итоговую сумму, так как затраты зависят от действий противной стороны.

В палате представителей тем временем продвигают более широкий пакет на 95 миллиардов, куда помимо оборонных расходов включены поддержка фермеров и новые правила регистрации избирателей. Однако уже 23 июля нижняя палата уходит на каникулы до 31 августа, из-за чего утверждение рискует затянуться. Как отмечает The Washington Post, республиканцы хотят принять документ до перерыва, чтобы передать его в сенат.

Демократы, вероятно, не поддержат выделение средств. На слушаниях они критиковали министра за неудачи и обвинили администрацию в стремлении переложить издержки на налогоплательщиков. Поэтому республиканцы готовятся использовать процедуру бюджетного согласования, позволяющую провести закон 53 голосами вместо 60, и обойти филибастер.

Заседание неоднократно прерывали активисты, выступающие против боевых действий. Председателю комитета Сьюзан Коллинз пришлось прибегнуть к помощи полиции Капитолия для удаления протестующих.