Война с Ираном пробила дыру в бюджете США: Во сколько Вашингтону обошёлся конфликт
Шеф Пентагона Хегсет оценил расходы на войну с Ираном в $37,5 млрд
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Министр войны США Пит Хегсет заявил, что кампания против Ирана уже стоила ведомству 37,5 миллиарда долларов. При этом, как сообщает NBC News, внутренние расчёты Пентагона показывают куда более крупные цифры — от 80 до 100 миллиардов, если считать восстановление баз, замену техники и пополнение арсеналов.
Выступая в сенате, Хегсет вместе с председателем Объединённого комитета начальников штабов Дэном Кейном пытался согласовать дополнительное вливание на 2026 финансовый год в размере 67 миллиардов. Глава военного ведомства объяснил, что этот запрос является экстренным и жизненно необходимым для покрытия самых острых нужд. В США этот отчётный период стартовал 1 октября 2025-го, и планово Пентагон уже получил около одного триллиона.
Глава ведомства уточнил, что 21 миллиард направят на боеготовность — довольствие служащим, замену машин и поддержку развёрнутых сил. Еще 46 миллиардов запланированы на наращивание мощи: расширение выпуска высокоточных боеприпасов, гиперзвукового оружия, средств против дронов, а также на цифровое и космическое превосходство. Хегсет предупредил, что без этих ресурсов наступит критический дефицит, который поставит под угрозу даже базовые выплаты личному составу.
Когда сенатор-республиканец спросил, хватит ли этих ассигнований для выполнения задачи, генерал Кейн ответил уклончиво. Он пояснил, что не может назвать итоговую сумму, так как затраты зависят от действий противной стороны.
В палате представителей тем временем продвигают более широкий пакет на 95 миллиардов, куда помимо оборонных расходов включены поддержка фермеров и новые правила регистрации избирателей. Однако уже 23 июля нижняя палата уходит на каникулы до 31 августа, из-за чего утверждение рискует затянуться. Как отмечает The Washington Post, республиканцы хотят принять документ до перерыва, чтобы передать его в сенат.
Демократы, вероятно, не поддержат выделение средств. На слушаниях они критиковали министра за неудачи и обвинили администрацию в стремлении переложить издержки на налогоплательщиков. Поэтому республиканцы готовятся использовать процедуру бюджетного согласования, позволяющую провести закон 53 голосами вместо 60, и обойти филибастер.
Заседание неоднократно прерывали активисты, выступающие против боевых действий. Председателю комитета Сьюзан Коллинз пришлось прибегнуть к помощи полиции Капитолия для удаления протестующих.
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