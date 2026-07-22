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22 июля, 09:40

Лживые игры ради нефти: Иран опроверг слова Трампа о переговорах с США

Власти Ирана обвинили Трампа в попытках снизить цены на нефть заявлениями

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Иране заявили, что никакой инициативы по возобновлению диалога с США не было, а все заявления президента Дональда Трампа направлены исключительно на попытку снизить мировые цены на нефть. Такую позицию озвучил депутат Меджлиса, член комитета по национальной безопасности Хасан Гашгави в Х.

Он подчеркнул, что утверждения Трампа о срочных переговорах с Вашингтоном не соответствуют действительности. По словам парламентария, подобные высказывания уже не оказывают даже кратковременного влияния на стабильность рынков. Гашгави посоветовал американскому лидеру искать более эффективные способы выхода из сложившейся ситуации.

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21 июля Дональд Трамп заявил, что иранская сторона якобы стремится к экстренным переговорам с администрацией США, однако официальные лица в Вашингтоне пока не планируют возвращаться к диалогу. Президент отметил, что простое возобновление контактов не устроит США, интерес представляет лишь встреча, способная привести к реальным соглашениям. Также Трамп утверждает, что военные возможности Ирана были серьёзно ослаблены после ударов американской стороны, что, по его словам, нанесло стране «непредставимый ущерб».

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Николь Вербер
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