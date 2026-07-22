Лживые игры ради нефти: Иран опроверг слова Трампа о переговорах с США

В Иране заявили, что никакой инициативы по возобновлению диалога с США не было, а все заявления президента Дональда Трампа направлены исключительно на попытку снизить мировые цены на нефть. Такую позицию озвучил депутат Меджлиса, член комитета по национальной безопасности Хасан Гашгави в Х.

Он подчеркнул, что утверждения Трампа о срочных переговорах с Вашингтоном не соответствуют действительности. По словам парламентария, подобные высказывания уже не оказывают даже кратковременного влияния на стабильность рынков. Гашгави посоветовал американскому лидеру искать более эффективные способы выхода из сложившейся ситуации.

21 июля Дональд Трамп заявил, что иранская сторона якобы стремится к экстренным переговорам с администрацией США, однако официальные лица в Вашингтоне пока не планируют возвращаться к диалогу. Президент отметил, что простое возобновление контактов не устроит США, интерес представляет лишь встреча, способная привести к реальным соглашениям. Также Трамп утверждает, что военные возможности Ирана были серьёзно ослаблены после ударов американской стороны, что, по его словам, нанесло стране «непредставимый ущерб».