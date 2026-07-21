Трамп: Иран отчаянно хочет переговоров, но у США нет интереса

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана якобы добиваются срочных переговоров с Вашингтоном. Однако американская сторона пока не намерена возвращаться к диалогу.

«Они отчаянно хотят встретиться. Пока они не будут готовы к значимой встрече, у нас нет интереса к переговорам», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, простого возобновления контактов недостаточно. Вашингтон заинтересует только встреча, которая способна привести к существенным договорённостям. Американский лидер также заявил, что военные возможности Исламской Республики заметно ослаблены после ударов США.

Трамп утверждает, что атаки причинили стране «такой ущерб, который никто не считал возможным». Конкретные объекты и масштабы разрушений он не назвал.

На фоне продолжающегося противостояния дипломатические перспективы остаются неопределёнными. Тегеран ранее опровергал некоторые заявления Вашингтона о стремлении иранской стороны возобновить переговоры.

Напомним, что 15 июля Трамп уже заявлял о нежелании вести переговоры с Ираном. По его словам, предыдущие контакты не принесли нужного результата, поэтому возвращаться к прежнему формату Вашингтон не намерен.

Июльское обострение между США и Ираном стало продолжением конфликта, начавшегося в конце февраля 2026 года после совместных ударов Америки и Израиля по иранским военным и ядерным объектам. В июле Штаты нанесли новые удары по целям в Иране, объяснив их ответом на атаки на судоходство и американские интересы в Ормузском проливе, а Тегеран расширил ответные удары, в том числе по объектам и базам США в странах Персидского залива. Эскалация сопровождалась угрозами перекрытия Ормузского пролива, ростом цен на нефть и призывами международного сообщества к возобновлению диалога.