Бёрнем разрешил США использовать британские базы для ударов по Ирану

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем одобрил использование американскими военными авиабаз Соединённого Королевства для нанесения ударов по Ирану. Такое решение приняли ещё при прежнем премьере Кире Стармере. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Стармер провёл заседание правительства в пятницу. Чиновники обсуждали запрос Вашингтона на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Кабинет разрешил США продолжить применять британскую инфраструктуру. Бёрнема проинформировали об итогах совещания, и он не стал пересматривать это разрешение.

С самого начала конфликта с Ираном бомбардировщики США базируются на архипелаге Чагос и на объекте Фэрфорд в Англии. Лондон квалифицирует эти действия как оборонительные.

Ранее иранский центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» пригрозил нанести удары по объектам США и их союзников в регионе в случае атаки на иранские ядерные сооружения. Тегеран расценит такой удар как эскалацию и расширение конфликта. В заявлении военных подчёркивается, что все американские интересы поблизости станут законными мишенями для мощного возмездия. Иран не исключает симметричных действий, если Вашингтон перейдёт к активной фазе боевых действий против его стратегических объектов.