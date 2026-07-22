Американские военные продолжают атаковать Иран 11-ю ночь подряд

Во вторник Центральное командование Вооружённых сил США официально подтвердило начало нанесения очередной серии ударов по объектам на территории Ирана.

«Силы СЕНТКОМ начали наносить удары по военным целям в Иране сегодня в 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск)», — говорится в сообщении.

В заявлении командования указывается, что бомбардировки, проводимые одиннадцатую ночь подряд, имеют своей целью снижение иранского потенциала по созданию угроз для торгового судоходства в акватории Ормузского пролива.

Ранее Иран объявил, что интересы США и их союзников в регионе станут целями при ударах по иранским ядерным объектам. Иранские военные расценят возможную атаку США как расширение конфликта. В таком случае Тегеран намерен нанести ответные удары по американским и союзным объектам в регионе.