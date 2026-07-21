«Ударим по любому объекту»: Трамп пригрозил Ирану атакой на ядерные установки

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США будут поражать любые цели в исламской республике, связанные с атомными разработками. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с ливанским коллегой Джозефом Ауном в Белом доме.

«Мы нанесём удар по любому объекту, где они хотя бы помышляют о ядерной деятельности», — подчеркнул хозяин Овального кабинета.

Одной из первоочередных целей вскоре станет район горы Пикакс. Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Тегеран переместил в подземный комплекс внутри этой вершины тысячи центрифуг для обогащения урана.

Данные о местоположении техники, по информации газеты, Вашингтону предоставила разведка Израиля. Власти в Тель-Авиве пытаются убедить американскую администрацию возобновить полномасштабные атаки на ядерную инфраструктуру ИРИ.

На этом фоне посредники представили США предложение о десятидневном прекращении огня. Согласно данным портала Axios, Белый дом уже изучает эту инициативу и призвал союзников избегать эскалации. Однако американская сторона параллельно готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.

Эскалация конфликта возобновилась в ночь на 8 июля, когда Штаты нанесли удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением договоренностей и начал бить по военным базам США на Ближнем Востоке. Новый виток конфликта произошёл спустя три недели после подписания меморандума, который предполагал завершение противостояния.