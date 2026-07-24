Трамп заявил о доверии Путину и Си Цзиньпину по поставкам оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп отметил, что доверяет словам российского и китайского лидеров о том, что Москва и Пекин не поставляют оружие Тегерану. Он подчеркнул, что верит Владимиру Путину и Си Цзиньпину, когда они дают такие заверения.

По мнению Трампа, нынешняя стратегия Вашингтона в отношении Ирана ведёт либо к эскалации военных действий, либо к возможности переговоров.

«Тегеран пока не готов к переговорам на тех условиях, которые предлагает американская сторона», – добавил он, указывая на сложность дипломатического процесса.

Лидер США уточнил, что действия Москвы и Пекина помогают удерживать ситуацию под контролем, и выразил надежду на то, что эти гарантии будут соблюдены в будущем.

Ранее Life.ru писал, что Кремль подтвердил готовность Путина к контактам с новым верховным лидером Ирана. По словам Дмитрия Пескова, конкретных договорённостей о переговорах пока нет, но возможность обсуждается. Президент России открыт к диалогу, чтобы обсудить вопросы, связанные с безопасностью и международной стабильностью.