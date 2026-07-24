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24 июля, 19:55

США ударили по танкеру в Оманском заливе, заподозрив его в перевозке газа из Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Bakharev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Bakharev

Вооружённые силы США атаковали танкер со сжиженным углеводородным газом. Инцидент произошёл в Оманском заливе. В результате удара погибли два члена экипажа судна. Эту информацию передала иранская государственная телерадиокомпания. Журналисты сослались на собственный источник.

«Сегодня вечером армия США, полагая, что перевозивший СУГ танкер, который пытался войти в региональные воды со стороны Оманского залива, намеревался перевозить иранский газ, запустила по нему две ракеты», — приводит гостелерадиокомпания слова источника.

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Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании четырёх судов, которые пытались пройти через Ормузский пролив без специального разрешения. По данным КСИР, они хотели переплыть через пролив с помощью американских военных.

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Лия Мурадьян
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