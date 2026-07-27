Мировые цены на нефть рухнули на 5% после остановки ударов США по Ирану
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Мировые цены на нефть резко скорректировались вниз после новостей о приостановке ударов США по Ирану. Трейдеры оперативно отреагировали на снижение геополитических рисков. Согласно данным биржевых торгов от 27 июля, динамика на снижение продолжается.
Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на 4:20 утра 27 июля опустились до 87,97 доллара за баррель. Показатель снизился на 4,04 процента относительно уровня предыдущего закрытия. В ходе сессии цена кратковременно пробивала отметку 85,82 доллара. Этот локальный минимум зафиксирован на уровне более чем на 5 процентов ниже предыдущих значений.
Ещё несколько дней назад рынок демонстрировал противоположный тренд. На пике эскалации 23 июля сентябрьский фьючерс Brent на бирже ICE преодолел психологический барьер в 100 долларов за баррель. Котировки пробили эту отметку впервые с 26 мая. Аналитики ожидают дальнейшей стабилизации котировок на текущих уровнях.
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