Стоимость нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с 26 мая

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE пробил отметку в $100 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Показатель поднялся выше психологической границы впервые с 26 мая. В 16:13 по Москве стоимость эталонного сорта достигала $100,08, прибавив 6,39%.

Через две минуты восходящий импульс сохранился. К 16:15 контракт ускорил рост и торговался уже по $100,28. Подъём относительно предыдущего закрытия составил 6,6%.

Однако закрепиться на достигнутых высотах сырью не удалось. Уже к 16:18 мск котировки скорректировались ниже знаковой величины.

Согласно данным на этот момент, баррель североморской смеси продавался за $99,61. Суточное удорожание замедлилось до 5,89%.

Мировые цены на нефть демонстрируют резкий рост на фоне перерастания конфликта между США и Ираном в полномасштабную угрозу для транзита энергоресурсов. Эскалация военных действий и расширение географии противостояния привели к тому, что рынки начали учитывать риски, связанные с физическими перебоями поставок. За относительно короткий период стоимость нефти значительно увеличилась, обновив многомесячные максимумы. Ключевыми драйверами этого роста стали фактическая блокада Ормузского пролива, через который обычно проходит около 20% мировой нефти, а также новые угрозы судоходству в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Эти факторы уже приводят к изменению маршрутов танкеров и росту логистических издержек, создавая значительную неопределённость для глобальных энергетических поставок.