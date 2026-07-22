Иран пригрозил оставить Ближний Восток без нефтяного экспорта
Галибаф: Никто в регионе не продаст нефть, если это не сможет делать Иран
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Нефтяной экспорт с Ближнего Востока прекратится, если Иран не сможет продавать сырьё. Такое предупреждение опубликовал в соцсети X спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
Он связал безопасность региональной инфраструктуры с безопасностью Ирана. По словам спикера, обстановка в проливе также не вернётся к довоенному состоянию.
«Если не будет обеспечена наша безопасность, никакая инфраструктура не будет в безопасности, а безопасность пролива состоит в исчезновении американской армии», — написал Галибаф.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта. Однако с 8 июля американские военные провели несколько серий атак на Иран. Иранская армия ответила ударами по базам США в нескольких странах Ближнего Востока.
Ранее депутат иранского парламента Хасан Гашгави опроверг сообщения о планах возобновить диалог с США. Он заявил, что президент США Дональд Трамп говорит о срочных переговорах ради снижения мировых цен на нефть. По словам парламентария, заявления американского лидера не соответствуют действительности и больше не влияют на рынок даже в краткосрочной перспективе. Гашгави посоветовал Трампу искать другие способы выхода из сложившейся ситуации.
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