Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 19:52

Иран пригрозил оставить Ближний Восток без нефтяного экспорта

Галибаф: Никто в регионе не продаст нефть, если это не сможет делать Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Нефтяной экспорт с Ближнего Востока прекратится, если Иран не сможет продавать сырьё. Такое предупреждение опубликовал в соцсети X спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Он связал безопасность региональной инфраструктуры с безопасностью Ирана. По словам спикера, обстановка в проливе также не вернётся к довоенному состоянию.

«Если не будет обеспечена наша безопасность, никакая инфраструктура не будет в безопасности, а безопасность пролива состоит в исчезновении американской армии», — написал Галибаф.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта. Однако с 8 июля американские военные провели несколько серий атак на Иран. Иранская армия ответила ударами по базам США в нескольких странах Ближнего Востока.

Война с Ираном пробила дыру в бюджете США: Во сколько Вашингтону обошёлся конфликт
Война с Ираном пробила дыру в бюджете США: Во сколько Вашингтону обошёлся конфликт

Ранее депутат иранского парламента Хасан Гашгави опроверг сообщения о планах возобновить диалог с США. Он заявил, что президент США Дональд Трамп говорит о срочных переговорах ради снижения мировых цен на нефть. По словам парламентария, заявления американского лидера не соответствуют действительности и больше не влияют на рынок даже в краткосрочной перспективе. Гашгави посоветовал Трампу искать другие способы выхода из сложившейся ситуации.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar