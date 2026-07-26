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26 июля, 20:26

Axios: Пентагон признал предел эффективности ударов США по Ирану

Обложка © centcom.mil

Обложка © centcom.mil

Пентагон признал предел эффективности американских ударов по Ирану на текущем этапе. Глава Центрального командования (CENTCOM) Вооружённых сил США адмирал Брэд Купер предложил прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку удары себя исчерпали. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«Рекомендация Купера и ряда представителей американской администрации повлияла на решение президента [Дональда] Трампа приостановить удары по Ирану», — пишут журналисты.

Советники президента из военного и гражданского окружения признали ограничения военных методов. Они понимают, что авиаудары имеют свой предел результативности. Однако руководитель CENTCOM допускает возврат к масштабной военной операции. Такой шаг позволит поразить оставшиеся 20 процентов целей США в Иране.

«Он подчеркнул, что в отсутствие решения о возобновлении масштабной военной операции продолжение бомбардировок, длившихся последние две недели, не имеет смысла», — отмечает портал.

Источники предупреждают о риске эскалации войны. Это произойдёт, если Дональд Трамп отвергнет договорённости об открытии Ормузского пролива. Над этими документами сейчас работают Иран и Оман.

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Ормуз пока без сюрпризов: Иран и Оман нашли общий язык, но пролив не открывает новую главу

Ранее Дональд Трамп отказался от ударов по территории Ирана. Советники предупредили Трампа о тяжёлых экономических последствиях продолжения войны. Они также указали на истощение запасов американских свооружений.

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Лия Мурадьян
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