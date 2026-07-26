Axios: Пентагон признал предел эффективности ударов США по Ирану

Пентагон признал предел эффективности американских ударов по Ирану на текущем этапе. Глава Центрального командования (CENTCOM) Вооружённых сил США адмирал Брэд Купер предложил прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку удары себя исчерпали. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«Рекомендация Купера и ряда представителей американской администрации повлияла на решение президента [Дональда] Трампа приостановить удары по Ирану», — пишут журналисты.

Советники президента из военного и гражданского окружения признали ограничения военных методов. Они понимают, что авиаудары имеют свой предел результативности. Однако руководитель CENTCOM допускает возврат к масштабной военной операции. Такой шаг позволит поразить оставшиеся 20 процентов целей США в Иране.

«Он подчеркнул, что в отсутствие решения о возобновлении масштабной военной операции продолжение бомбардировок, длившихся последние две недели, не имеет смысла», — отмечает портал.

Источники предупреждают о риске эскалации войны. Это произойдёт, если Дональд Трамп отвергнет договорённости об открытии Ормузского пролива. Над этими документами сейчас работают Иран и Оман.