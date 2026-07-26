NYT: Трамп остановил эскалацию войны с Ираном из-за нехватки ракет ПВО

Президент США Дональд Трамп отменил планы по резкому расширению военной операции против Ирана из-за истощения запасов оружия. Советники предупредили его о серьёзных последствиях, пишет The New York Times. У американской армии заканчиваются ресурсы систем противовоздушной обороны.

Военное руководство опасается критического снижения запасов ракет-перехватчиков Patriot. Эти средства защиты жизненно важны для баз США на Ближнем Востоке. Представители администрации считают, что новая фаза операции создаст чрезмерную нагрузку на существующие системы обороны.

Трамп обсудил запасы вооружений с высшими советниками и членами кабинета. Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что возобновление масштабных боёв против Ирана приведёт к опасному истощению запасов перехватчиков.

Ранее Трамп отдал приказ приостановить авиаудары по территории Ирана, которые продолжались почти две недели. Официально власти объяснили данное решение ходом дипломатических переговоров. В Тегеране проходят консультации при посредничестве Омана. При этом американское командование продолжает готовить планы по усилению ударов. Военные применят эти сценарии, если дипломатия не даст результата.