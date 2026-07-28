Трамп заявил о дружественной обстановке на переговорах США и Ирана

Переговоры США и Ирана проходят в дружественной обстановке. Такую оценку на агитационном мероприятии под Детройтом в штате Мичиган дал американский президент Дональд Трамп.

Мероприятие состоялось перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. Республиканец связал начало переговоров с возобновлением американских ударов по Ирану. По его мнению, без жёстких действий со стороны Вашингтона Тегеран не согласился бы на диалог.

«Сейчас у них идут переговоры в очень дружественной обстановке», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что Иран нельзя склонить к уступкам с помощью подкупа. Он также пообещал продолжить давление на Тегеран и оценить результаты переговоров после их завершения.

По версии Трампа, иранские власти просят США как можно скорее снять блокаду морских портов страны. Президент подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. В случае возникновения угрозы Соединённые Штаты намерены нейтрализовать её в короткие сроки.

Ранее Трамп заявил о запросе Ирана на переговоры напрямую и через посредников. Президент США выразил готовность встретиться с иранской стороной и обсудить возможную сделку. Он оценил текущие контакты положительно и допустил достижение соглашения. В случае провала переговоров хозяин Белого дома пригрозил возобновить американские удары по Ирану.