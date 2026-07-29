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29 июля, 20:42

СЕНТКОМ: США перенаправили 20 судов после начала блокады Ирана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американские военные перенаправили 20 коммерческих судов после возобновления морской блокады Ирана. Операции проходят в акватории Ближнего Востока, сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.

«По состоянию на 29 июля СЕНТКОМ перенаправил 20 коммерческих судов, 2 вывел из строя и высадился ещё на 2», — говорится в сообщении командования.

Таким образом, американские силы вмешались в движение как минимум 24 судов. Помимо смены маршрута 20 кораблей, военные США вывели из строя два судна и поднялись на борт ещё двух.

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Антон Голыбин
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