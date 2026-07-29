Трамп фактически поддержал санкции против России и Ирана

Президент США Дональд Трамп фактически высказался в поддержку нового законопроекта об ужесточении санкционной политики в отношении России и Ирана, который был выработан в Сенате Конгресса США. Заявление республиканца прозвучало в Белом доме.

«Я бы хотел, чтобы положения по Ирану они добавили как пошлины, а не просто как санкции. Думаю, это важно. <...> Думаю, им (членам Конгресса. — Прим. Life.ru) следует вставить это по России. Однако я думаю, что им следует вставить это по Ирану», — сказал американский лидер.

При этом хозяин Белого дома уточнил, что не видит острой необходимости в прерывании Палатой представителей Конгресса августовских парламентских каникул для оперативного рассмотрения санкционного законопроекта, ответив на вопрос, выступает ли он за возвращение конгрессменов в Вашингтон в августе для работы над документом.

В Сенате США пока не удалось договориться о сроках принятия законопроекта о санкциях против России. Речь идёт об инициативе, подготовленной при участии сенатора-республиканца Линдси Грэма*. Документ предусматривает введение 100-процентных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и тарифов до 500% на импорт из России в США. Сенату необходимо завершить работу над документом до 6 августа. Если голосование не состоится в этот срок, дальнейшее рассмотрение инициативы будет отложено до возвращения Конгресса к полноценной работе в сентябре.

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