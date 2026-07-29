В Сенате США не договорились о сроках голосования по санкциям против РФ

В Сенате США пока не удалось договориться о сроках принятия законопроекта о санкциях против России. Об этом сообщил корреспондент Punchbowl News Энтони Адранья со ссылкой на сенатора от демократов Джин Шахин.

«Пока не наблюдается никакого прогресса в достижении соглашения о сроках принятия законопроекта о санкциях против России», — цитирует сенатора Энтони Адранья.

Речь идёт об инициативе, подготовленной при участии сенатора-республиканца Линдси Грэма*. Документ предусматривает введение 100-процентных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и тарифов до 500% на импорт из России в США.

Сенату необходимо завершить работу над документом до 6 августа. Если голосование не состоится в этот срок, дальнейшее рассмотрение инициативы будет отложено до возвращения Конгресса к полноценной работе в сентябре.

Напомним, в Сенате США состоялось процедурное голосование по законопроекту, предусматривающему расширение антироссийских санкций. Республиканцы, контролирующие верхнюю палату, рассчитывают завершить рассмотрение документа уже к концу текущей недели. Предлагаемый закон также предусматривает введение персональных ограничений против высшего политического и военного руководства России, а также против государственных компаний.

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