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29 июля, 00:02

Законопроект о санкциях против РФ прошёл процедурное голосование в Сенате США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Во вторник в Сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по законопроекту, предусматривающему расширение антироссийских ограничений. Трансляция заседания велась телеканалом C-SPAN. Хотя процесс голосования ещё не завершён, за сокращение дебатов по документу высказались уже более 60 сенаторов. Это число превышает необходимый минимум, что позволяет перейти к окончательному голосованию по законопроекту.

Как ранее сообщал портал Punchbowl News, республиканцы, контролирующие верхнюю палату, рассчитывают завершить рассмотрение документа уже к концу текущей недели. Предлагаемый закон предусматривает введение персональных ограничений против высшего политического и военного руководства России, а также против государственных компаний. Кроме того, документ содержит положения о вторичных санкциях в отношении торговых партнёров Москвы. Отдельный пункт предлагает установить 100-процентные пошлины для стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа.

Президент США Дональд Трамп, комментируя инициативу 4 июля, оценил шансы на её принятие как высокие. Однако он также отметил, что с ним не обсуждались некоторые ключевые положения документа.

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До этого сенаторы США достигли межпартийного соглашения по законопроекту об ужесточении санкций против России. Договорённость означает, что представители обеих партий согласовали итоговый вариант документа, включая формулировки, условия и размеры пошлин.

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Виталий Приходько
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