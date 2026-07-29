Законопроект о санкциях против РФ прошёл процедурное голосование в Сенате США

Во вторник в Сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по законопроекту, предусматривающему расширение антироссийских ограничений. Трансляция заседания велась телеканалом C-SPAN. Хотя процесс голосования ещё не завершён, за сокращение дебатов по документу высказались уже более 60 сенаторов. Это число превышает необходимый минимум, что позволяет перейти к окончательному голосованию по законопроекту.

Как ранее сообщал портал Punchbowl News, республиканцы, контролирующие верхнюю палату, рассчитывают завершить рассмотрение документа уже к концу текущей недели. Предлагаемый закон предусматривает введение персональных ограничений против высшего политического и военного руководства России, а также против государственных компаний. Кроме того, документ содержит положения о вторичных санкциях в отношении торговых партнёров Москвы. Отдельный пункт предлагает установить 100-процентные пошлины для стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа.

Президент США Дональд Трамп, комментируя инициативу 4 июля, оценил шансы на её принятие как высокие. Однако он также отметил, что с ним не обсуждались некоторые ключевые положения документа.

До этого сенаторы США достигли межпартийного соглашения по законопроекту об ужесточении санкций против России. Договорённость означает, что представители обеих партий согласовали итоговый вариант документа, включая формулировки, условия и размеры пошлин.