Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против 1,6 тысячи фирм из-за России

Европейский союз готовит масштабный пакет санкций, который затронет свыше 1600 компаний, подозреваемых в сотрудничестве с Россией. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, это станет рекордным расширением санкционных списков ЕС за один раз. Совокупный штат данных организаций насчитывает 265 тысяч сотрудников, а их ежегодный оборот оценивается более чем в 20 миллиардов долларов.

По данным Bloomberg, Европейская служба внешних связей завершает подготовку очередного пакета антироссийских санкций, работа над которым велась последние несколько месяцев. Основной упор в документе сделан на расширение списка оборонных предприятий РФ, ещё не затронутых ограничениями. По оценкам экспертов, влияние этих мер на экономику будет менее ощутимым, чем от предыдущих запретов в банковском и нефтяном секторах. Ожидается, что проект представят на рассмотрение странам ЕС в ближайшее время, а окончательное решение будет принято на октябрьской встрече глав МИД Евросоюза.

23 июля Евросоюз официально утвердил 21-й пакет санкционных мер. В обновлённый список включены 48 физических лиц и 170 организаций. Под ограничения попали представители российского банковского, энергетического и оборонного секторов. Кроме того, санкции распространились на компании из третьих стран, которые, по мнению европейских регуляторов, способствуют обходу действующих ограничений. В МИД, в свою очередь, анонсировали скорый ответ России на 21-й пакет санкций ЕС.