В МИД анонсировали скорый ответ России на 21-й пакет санкций ЕС

Россия в ближайшее время представит ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат не стала раскрывать, какие именно ограничения или контрмеры готовит Москва.

«А что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время», — сказала дипломат на брифинге.

Напомним, 21-й пакет санкций Евросоюза против РФ принят 23 июля. Он включает ограничения в отношении 94 российских финансовых организаций, меры в энергетическом секторе (заморозка ценового потолка на нефть, расширение перечня судов, связанных с перевозками, а также введение ограничений на операции с российскими портами и аэропортами) и правила, направленные на сокращение обхода санкций через криптовалюты. Принятие пакета сопровождалось разногласиями между странами-членами, в результате чего были сделаны исключения для Греции в части перевозок сжиженного газа и предоставлены отсрочки по некоторым другим пунктам.