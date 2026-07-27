Путин назвал санкции против России бесполезными и вредными для Запада
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Западные санкции против России поставили рекорд не только по количеству, но и по своей бесполезности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступил на встрече в Кремле с депутатами Государственной думы VIII созыва, завершающими свою работу.
По словам российского лидера, после 2022 года западные страны запустили «русофобскую машину уже на полный ход» и ввели беспрецедентное число ограничений.
«Причем сразу по двум критериям: и по числу так называемых санкций и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что последствия рестрикций ощущают в первую очередь жители стран, власти которых выступили инициаторами давления на Москву. При этом Запад продолжает расширять ограничительные меры, несмотря на их негативное влияние на собственную экономику.
Напомним, страны ЕС наконец пришли к компромиссу по многострадальному 21-му пакету антироссийских ограничений, вокруг которого прежде кипели ожесточённые споры. В этом пакете Брюсселю пришлось ещё раз пойти на уступки Греции и отказаться от полного запрета на морские перевозки российского СПГ.
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