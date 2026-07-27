Западные санкции против России поставили рекорд не только по количеству, но и по своей бесполезности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступил на встрече в Кремле с депутатами Государственной думы VIII созыва, завершающими свою работу.

По словам российского лидера, после 2022 года западные страны запустили «русофобскую машину уже на полный ход» и ввели беспрецедентное число ограничений.

«Причем сразу по двум критериям: и по числу так называемых санкций и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что последствия рестрикций ощущают в первую очередь жители стран, власти которых выступили инициаторами давления на Москву. При этом Запад продолжает расширять ограничительные меры, несмотря на их негативное влияние на собственную экономику.