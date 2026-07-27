ЕС исключил из санкций российских соболей
Euractiv: ЕС исключил из санкций мех соболя из РФ по просьбе Италии и Греции
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Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники. По данным издания, запрет, введенный в апреле 2026 года, отменили по просьбе Италии и Греции. Именно эти страны остаются крупнейшими покупателями российского меха в Евросоюзе.
Как пояснили в Еврокомиссии, решение связано с тем, что Россия занимает доминирующее положение на мировом рынке соболя, а европейские производители практически не имеют альтернативных поставщиков. Российский мех традиционно используется европейскими модными домами для изготовления дорогостоящих изделий.
Euractiv также отмечает, что представители меховой отрасли Европы выступали против ограничений, поскольку санкции уже затруднили экспорт меховой продукции.
Ранее страны ЕС наконец пришли к компромиссу по многострадальному 21-му пакету антироссийских ограничений, вокруг которого прежде кипели ожесточённые споры. В этом пакете Брюсселю пришлось ещё раз пойти на уступки Греции и отказаться от полного запрета на морские перевозки российского СПГ.
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