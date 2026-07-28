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Регион
28 июля, 11:04

Татьяна Навка подала иск к Совету ЕС на 2 млн евро из-за санкций

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подала иск против Совета Евросоюза. Фигуристка требует исключить её из санкционного списка и выплатить компенсацию свыше двух миллионов евро. Информация об этом появилась на сайте ЕС.

Спортсменка считает, что Брюссель недостаточно обосновал введённые ограничения. По её мнению, при принятии решения были допущены юридические и фактические ошибки. Навка запросила почти 135 тысяч евро в счёт материального ущерба. Ещё более 1,9 миллиона она намерена получить за моральный вред и урон репутации.

Олимпийскую чемпионку внесли в чёрный список ЕС в июне 2022 года. Рестрикции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страны объединения. В качестве оснований Брюссель указал на связь Навки с Дмитрием Песковым, а также её долю в компаниях и недвижимости, расположенной в том числе в Крыму.

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Певица Полина Гагарина также пытается добиться отмены европейских санкций. Певица утверждает, что Совет ЕС не представил достаточных доказательств, а ограничения нарушают её право на творчество и свободу выражения мнения.

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Полина Никифорова
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