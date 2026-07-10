В ЕС обнародовали детали второго иска Полины Гагариной об отмене санкций

Официальный журнал Европейского союза опубликовал выдержки из иска Полины Гагариной к Совету ЕС. Певица добивается отмены санкций, исключения из ограничительного списка и компенсации судебных расходов.

Документ относится к делу, зарегистрированному Судом Европейского союза 25 мая. В нём изложены требования заявительницы и основные аргументы, которыми она обосновывает свою позицию.

Согласно опубликованным материалам, Гагарина считает, что Совет ЕС не представил достаточных доказательств для введения ограничительных мер. Также в иске говорится о «явной ошибке в оценке» обстоятельств дела и нарушении обязанности мотивировать принятое решение.

Кроме того, певица заявляет о нарушении принципа соразмерности, права на эффективную судебную защиту, а также свободы выражения мнения и свободы творчества, гарантированных европейским законодательством.

«Аннулировать… решение Совета (CFSP) 2026/696… и исполнительный регламент (ЕС) 2026/695… в той мере, в которой оспариваемые акты включают заявителя в перечень лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры», — говорится в опубликованном документе.

Напомним, певица Полина Гагарина подала второй иск в суд ЕС об отмене санкций, чтобы её музыка оставалась доступной слушателям за рубежом после блокировки площадок. Ответчиком выступает Совет ЕС, а процедура была начата ещё в 2024 году.