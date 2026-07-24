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Регион
24 июля, 05:56

«Будем продолжать»: Мамиашвили ответил на новые санкции Евросоюза

Мамиашвили заявил, что санкции ЕС не повлияют на его работу

Михаил Мамиашвили. Обложка © Wikipedia / А.Савин

Михаил Мамиашвили. Обложка © Wikipedia / А.Савин

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что введённые Евросоюзом ограничения не помешают его дальнейшей работе.

«Интересно, какие основания для этого? Ну что делать, будем продолжать [работать]», — сказал Мамиашвили ТАСС.

Спортивный функционер попал под рестрикции в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ЕС.

В обновлённый список также вошли министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович и бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Кстати, на Украине опередили Евросоюз в этом вопросе, ведь ещё в мае Владимир Зеленский ввёл санкции против президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. Он поддерживает СВО и осуждает спортсменов, меняющих гражданство ради выступлений на международном уровне.

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Владимир Озеров
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