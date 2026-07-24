ЕС ввёл санкции против поставщиков комплектующих для российских БПЛА

Евросоюз включил в 21-й пакет санкций российские компании, которые, по версии Брюсселя, снабжают предприятия военно-промышленного комплекса оборудованием и материалами. Документ опубликовали в официальном журнале ЕС.

Под ограничения попали 56 физических и юридических лиц, связанных, по оценке Евросоюза, с российским ВПК. Из них 37 фигурантов имеют отношение к производству беспилотников. Ещё для 51 предприятия Брюссель установил дополнительные экспортные ограничения.

Брюссель внёс в перечень компании, которые могут участвовать в поставках электроники, средств связи и оптического оборудования. Санкции также распространили на поставщиков станков с числовым программным управлением и техники для производства полупроводников.

«Эти предприятия поддерживают ВПК России и способствуют производству вооружений и военной техники», — говорится в документе Евросоюза.

Ранее ЕС включил помощника президента России Владимира Мединского и главу Минспорта РФ Михаила Дегтярёва в 21-й пакет санкций. Евросоюз объяснил ограничения против Мединского его деятельностью, которая, по утверждению Брюсселя, направлена на подрыв территориальной целостности Украины. В санкционный перечень вошли бывший глава Олимпийского комитета РФ (2018-2024) Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, а также руководитель Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.