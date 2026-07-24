Евросоюз ввёл санкции против Шереметьево и ещё трёх аэропортов РФ

Евросоюз включил ряд объектов российской транспортной инфраструктуры в 21-й пакет санкций. В опубликованном решении ЕС говорится о введении ограничений в отношении четырёх аэропортов, среди которых крупнейшая воздушная гавань Москвы — Шереметьево.

Помимо московского аэропорта, в санкционный перечень вошли «Ульяновск-Восточный», ростовский «Платов» и Минеральные Воды. Также указано, что кроме авиагаваней были введены санкции в отношении двух портов и крупного поставщика энергоресурсов, осуществляющего международные поставки.

Ранее ЕС включил помощника президента России Владимира Мединского и главу Минспорта РФ Михаила Дегтярёва в 21-й пакет санкций. Евросоюз объяснил ограничения против Мединского его деятельностью, которая, по утверждению Брюсселя, направлена на подрыв территориальной целостности Украины. В санкционный перечень вошли бывший глава Олимпийского комитета РФ (2018-2024) Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, а также руководитель Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.