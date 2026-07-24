Дворкович приостановил исполнение своих обязанностей на посту президента FIDE

Пресс-служба FIDE опубликовала заявление Аркадия Дворковича о временной добровольной приостановке его полномочий как президента Международной шахматной федерации (FIDE). Это решение связано с санкционными ограничениями со стороны ЕС.

Дворкович попал в санкционный список Евросоюза в рамках 21-го пакета. Полномочия президента организации временно принимает его заместитель — 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.

«Сегодня было опубликовано решение ЕС о включении моего имени в 21-й санкционный список. Хочу однозначно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Я уверен, что справедливость восторжествует. Однако, учитывая, что до вынесения официального решения суда и/или отмены или изменения такого решения эти санкции могут препятствовать стабильному функционированию FIDE, я принял решение добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента FIDE с немедленным вступлением в силу и на весь период действия санкций», — сказал Дворкович.

Как отмечается, совет FIDE ещё должен официально утвердить решение Дворковича о приостановке его прав и обязанностей как президента. Россиянин занял пост в 2018 году и оставался на нём после переизбрания в 2022-м. Ближайшие выборы запланированы на конец сентября — они пройдут в Самарканде в рамках Генассамблеи.

Евросоюз также включил помощника президента России Владимира Мединского и главу Минспорта РФ Михаила Дегтярёва в 21-й пакет санкций. В санкционный перечень вошли бывший глава Олимпийского комитета РФ (2018-2024) Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Ограничения также затронули певца и композитора Александра Маршала. Совет ЕС связал решение с его поездками на освобождённые территории, концертами в поддержку российских военнослужащих и заявлениями о желании участвовать в специальной военной операции.