Bloomberg: Сенат США согласовал «адские санкции» против России

Сенаторы США достигли межпартийного соглашения по законопроекту об ужесточении санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Договорённость означает, что представители обеих партий согласовали итоговый вариант документа, включая формулировки, условия и размеры пошлин. Процедурное голосование по законопроекту запланировано на 28 июля.

Документ был представлен 17 июля. Он предусматривает ограничения против президента России Владимира Путина, высокопоставленных чиновников, военных руководителей, бизнесменов и государственных компаний.

Также законопроект предусматривает меры против иностранных организаций, которые, по мнению авторов инициативы, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Отдельные пошлины могут коснуться стран — покупателей российских энергоносителей.

Согласно документу, президент США должен будет ввести 500-процентную пошлину на импорт российских товаров и до 100-процентные тарифы для крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также государств, помогающих обходить санкции.

При этом глава государства сохранит возможность отложить введение ограничений, если сочтёт это необходимым из-за интересов национальной безопасности. Такое решение должно быть направлено на рассмотрение Конгресса.

Законопроект также продлевает действие санкционного закона против Ирана 1996 года до 2031 года. Он предусматривает вторичные ограничения для иностранных компаний, ведущих бизнес с Ираном.

Ранее сообщалось, что обновлённый законопроект США о санкциях против России может затронуть страны, которые продолжают закупать российские ресурсы. Документ расширили до 61 страницы, а среди возможных мер рассматриваются пошлины до 100% на товары государств — торговых партнёров Москвы. Эксперты отмечают, что ограничения могут повлиять на отношения России с Индией и Китаем.