Пушков: Санкции США против России сужают сферу господства доллара

Новые санкции США против России, которые продвигали покойный сенатор Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь, могут нанести удар по доллару как глобальной валюте. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, ограничения покажут всему миру, что доллар используется Вашингтоном не как финансовый инструмент, а как средство политического давления.

«Чем больше ограничений для других стран вводят США в сфере мировой торговли, тем больше они сужают сферу господства доллара. Стремясь обойти эти ограничения, страны уходят в другие валюты», — написал Пушков в Telegram.

Законопроект, призванный ограничить доходы России от экспорта нефти и газа, может быть принят до августовских каникул конгресса. Однако, по мнению Пушкова, такие меры лишь ускорят процесс глобального отказа от доллара. Сенатор также сослался на данные МВФ, которые свидетельствуют о снижении доли американской валюты в мировых резервах.

Ранее Life.ru писал, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила 21-й пакет санкций против России крупнейшим за четыре года. В перечень включены заводы, занятые в производстве беспилотников, а также объекты стратегического значения. Политик заявил, что подготовка новых санкций продолжается, и Брюссель не собирается останавливаться на текущем уровне.

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