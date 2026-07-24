Каллас назвала новые пошлины США неприятным сюрпризом для Евросоюза

Введение Соединёнными Штатами новых пошлин на европейские товары стало для Евросоюза «неприятным сюрпризом». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

Она назвала необоснованными утверждения Вашингтона о недостаточной борьбе европейских стран с продукцией, произведённой с использованием принудительного труда.

«Если сравнивать наше трудовое законодательство с американским, у нас есть оплачиваемый отпуск, есть очень хорошие условия труда», — отметила Каллас.

По её словам, Евросоюз выполнил обязательства в рамках ранее достигнутого торгового соглашения с США, поэтому решение американской администрации в Брюсселе не ожидали. Теперь ЕС намерен запросить у Вашингтона разъяснения.

США ввели пошлины в размере 10% и 12,5% на товары от 60 торговых партнёров, включая Евросоюз и Китай. Вашингтон объяснил ограничения недостаточным контролем за попаданием на рынок продукции, связанной с принудительным трудом. Новые тарифы охватывают подавляющую часть американского импорта, однако для нефти и газа, удобрений, отдельных продуктов питания и ряда других категорий предусмотрены исключения.