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Регион
24 июля, 10:37

Каллас назвала новые пошлины США неприятным сюрпризом для Евросоюза

Обложка © EPA

Обложка © EPA

Введение Соединёнными Штатами новых пошлин на европейские товары стало для Евросоюза «неприятным сюрпризом». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

Она назвала необоснованными утверждения Вашингтона о недостаточной борьбе европейских стран с продукцией, произведённой с использованием принудительного труда.

«Если сравнивать наше трудовое законодательство с американским, у нас есть оплачиваемый отпуск, есть очень хорошие условия труда», — отметила Каллас.

По её словам, Евросоюз выполнил обязательства в рамках ранее достигнутого торгового соглашения с США, поэтому решение американской администрации в Брюсселе не ожидали. Теперь ЕС намерен запросить у Вашингтона разъяснения.

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США ввели пошлины в размере 10% и 12,5% на товары от 60 торговых партнёров, включая Евросоюз и Китай. Вашингтон объяснил ограничения недостаточным контролем за попаданием на рынок продукции, связанной с принудительным трудом. Новые тарифы охватывают подавляющую часть американского импорта, однако для нефти и газа, удобрений, отдельных продуктов питания и ряда других категорий предусмотрены исключения.

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Марина Фещенко
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