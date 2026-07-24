Тарифная стена возвращается: США обложили пошлинами почти весь импорт

Соединённые Штаты ввели новые пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары от 60 крупнейших торговых партнёров. Тарифы начали действовать в пятницу в 07:01 по московскому времени и охватили страны, на которые приходится 99,4% американского импорта.

Вашингтон объяснил решение недостаточно строгой борьбой с товарами, произведёнными с использованием принудительного труда. По версии американских властей, торговые партнёры либо не установили соответствующие запреты, либо не обеспечили их полноценное соблюдение.

Ставку 10% установили, в частности, для Великобритании, Канады, Мексики, Индии, Индонезии, Аргентины и ещё ряда государств, которые уже ввели ограничения или обязались это сделать. Для большинства остальных участников списка, включая Китай, тариф составил 12,5%.

Для товаров из Евросоюза, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии предусмотрен отдельный механизм: новая пошлина вместе с действующей ставкой режима наибольшего благоприятствования должна составлять в общей сложности 10% или 12,5%.

Под ограничения попал не весь импорт. Исключения сделали для нефти и газа, удобрений, некоторых продуктов питания, самолётов и комплектующих, критически важных минералов, а также товаров, уже облагаемых специальными пошлинами, включая автомобили, сталь, алюминий и медь.

Новые меры пришли на смену временной глобальной пошлине в размере 10%, срок действия которой завершился одновременно. Нынешние тарифы введены по статье 301 Закона США о торговле 1974 года.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке пошлин против 60 торговых партнёров. Тогда Вашингтон только предложил ставки в 10% и 12,5%, после чего провёл консультации и публичные слушания перед окончательным решением.