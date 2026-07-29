В российском посольстве в Вашингтоне считают, что новый антироссийский законопроект, одобренный Сенатом, стал «медвежьей услугой» для администрации Дональда Трампа. Сообщение дипмиссии приводит ТАСС.

«Одобренный Сенатом 28 июля в ходе предварительного голосования законопроект имени покойного клинического русофоба сенатора Линдси Грэма* оказывает нынешней американской администрации медвежью услугу», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты напомнили, что ранее в Белом доме опасались чрезмерного рвения законодателей, так как это ограничивает президента в принятии решений. Теперь же, когда США столкнулись с угрозой обвала энергетических рынков и ростом цен внутри страны, действия сенаторов-республиканцев выглядят как попытка навредить собственному лидеру, что лишь радует их политических оппонентов-демократов в преддверии ноябрьских выборов.

Накануне в Сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по законопроекту, предусматривающему расширение антироссийских ограничений. Хотя процесс голосования ещё не завершён, за сокращение дебатов по документу высказались уже более 60 сенаторов.

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