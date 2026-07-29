Секретные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стали попыткой Белого дома использовать угрозу новых санкций как рычаг давления на Москву. Такую оценку озвучили обозреватели KP.ru.

На новую встречу экс-юморист попал в Белый дом через чёрный ход. После беседы Зеленский ограничился общими формулировками, упомянув лишь обсуждение дипломатического процесса и лицензий на выпуск ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Дополнительный символизм встрече придало совпадение по времени с похоронами американского сенатора Линдси Грэма*. Под его именем в Сенате сейчас готовится к голосованию радикальный законопроект о стопроцентных пошлинах против любого государства, закупающего российские энергоносители.

Однако эксперты отметили, что попытка Трампа вести государственные дела методами жёсткого бизнес-шантажа и запугивания экономическими потерями изначально обречена на полный провал. Американские стратеги кардинально ошибаются в оценке ситуации — для России конфликт является экзистенциальной борьбой за собственную свободу, безопасность и будущее. В такой парадигме угрозы санкциями не работают.

Сам Дональд Трамп назвал успешными переговоры с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху, однако тоже обошёлся без подробностей. Он сказал лишь, что в беседах обсуждался широкий круг тем, но не стал раскрывать конкретные вопросы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.