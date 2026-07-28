Зеленского посадили подальше от Трампа на похоронах Грэма*

Владимира Зеленского усадили на пятый ряд во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтоне. Данную информацию передаёт издание «Страна.ua».

Зеленского посадили в пятый ряд на похоронах Грэма*. Видео © Telegram / Новости LIVE

Место, отведённое экс-комику, оказалось заметно удалено от первых рядов. Рядом с ним находились исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Финляндии Александр Стубб.

Сам же Дональд Трамп разместился в первом ряду вместе с членами семьи, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, главой Минфина Скоттом Бессентом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Госсекретаря Марко Рубио и других ключевых чиновников администрации посадили во втором ряду.

Напомним, в ротонде Капитолия прошла церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. Почтить память сенатора, прослужившего более 30 лет в Военно-воздушных силах страны и сопровождаемого оркестром ВВС, собрались представители обеих партий, бывшие парламентарии и члены администрации. Затем траурная церемония переместилась в Вашингтонский кафедральный собор, где ожидалось выступление президента Дональда Трампа. Незадолго до своей смерти Грэм* побывал с визитом на Украине, где обсуждал с Зеленским поставки вооружений, новые антироссийские санкции и контакты Киева с администрацией Трампа.

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